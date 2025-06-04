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Борис Майоров ответил, может ли представить Ротенберга главным тренером «Спартака»

Борис Майоров ответил, может ли представить Ротенберга главным тренером «Спартака»
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Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров оценил уход Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА и ответил на вопрос, может ли он представить специалиста главным тренером «Спартака».

«В первую очередь надо сказать, что явление нормальное для всех видов спорта, особенно игровых. Нет результата — отойди в сторону. Ротенберг не первый и не последний. Все мы, за редким исключением, страдали от этого.

Что касается дальнейшей карьеры Ротенберга, тут многое зависит от него, от того, как он проанализирует годы в СКА. Могу ли представить его в «Спартаке»? Не могу, так как там сейчас Жамнов. А вдруг он окажется непотопляемым тренером, поэтому о будущем рассуждать нет смысла», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

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