Борис Майоров ответил, может ли представить Ротенберга главным тренером «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров оценил уход Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА и ответил на вопрос, может ли он представить специалиста главным тренером «Спартака».

«В первую очередь надо сказать, что явление нормальное для всех видов спорта, особенно игровых. Нет результата — отойди в сторону. Ротенберг не первый и не последний. Все мы, за редким исключением, страдали от этого.

Что касается дальнейшей карьеры Ротенберга, тут многое зависит от него, от того, как он проанализирует годы в СКА. Могу ли представить его в «Спартаке»? Не могу, так как там сейчас Жамнов. А вдруг он окажется непотопляемым тренером, поэтому о будущем рассуждать нет смысла», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».