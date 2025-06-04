Известный хоккейный агент Алексей Дементьев предположил, почему ЦСКА покинуло большое количество хоккеистов.

«Мне кажется, что перестройка началась в клубе ещё год назад. То, что команду покидает большое количество игроков, говорит о многом. И одно из них – это то, что для создания чемпионского состава необходимо время. ЦСКА находится в той стадии, где нужно отобрать игроков, которые соответствуют чемпионской команде», — цитирует Дементьева Vprognoze.

Ранее пресс-служба ЦСКА объявила, что армейский клуб по истечении срока действия контрактов покинули вратарь Павел Хомченко, защитники Фредрик Классон и Кристиан Ярош, нападающие Станислав Галиев и Рурк Шартье.