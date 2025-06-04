Артюхин — о возможном снятии «Витязя»: винить лигу нельзя, но нужно помочь найти спонсоров

Бывший нападающий «Витязя» Евгений Артюхин прокомментировал возможное расформирование подмосковной команды из-за недостатка финансирования.

«Помимо того, что я бывший игрок «Витязя», я – один из хоккеистов, который был в команде на стадии её основания. Я видел всё: как «Витязь» зарождался, в ВХЛ я играл, потом выходили в Суперлигу, вылетали и снова играли в ВХЛ. Мне этот клуб очень близок. Если честно, то я очень расстроен. Когда узнал эту новость, сразу настроение упало. Такой клуб должен существовать. У «Витязя» есть доблестные традиции. Когда это всё создавалось, была большая вертикаль. Очень много воспитанников и ребят, которые после «Витязя» играли в НХЛ.

Я думаю, что КХЛ никак не виновата в том, что клуб уходит. Это свои нюансы и невыполнение спонсорских обязательств. Винить лигу, конечно, нельзя. Но нужно обязательно помочь «Витязю» найти каких-то спонсоров. Если этот клуб перестанет существовать, то это будет огромная потеря для всего хоккея. Тем более там и не было никогда огромного бюджета. Надо постараться сохранить команду. Болельщики любят «Витязь». Я помню, когда мы переехали в Балашиху, люди специально приезжали из Подольска на игры. Это дорогого стоит», — цитирует Артюхина «Советский спорт».