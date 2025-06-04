Игорь Ларионов не попрощался с хоккеистами «Торпедо» после ухода

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал, как узнал об уходе из клуба бывшего главного тренера Игоря Ларионова. Напомним, специалист возглавил СКА.
— Ларионов не прощался с командой? Это случилось уже после того, как все разъехались?
— Ну да. Можно сказать, что мы узнали об этом из новостей.
— Он что-то вам пожелал напоследок?
— Да нет, просто общие слова: удачи, без травм, только вперёд. Личного ничего не было, — приводит слова Конюшкова «ВсеПроСпорт».
Напомним, нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».