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Экс-вратарь «Трактора» Зак Фукале подписал контракт с минским «Динамо»

Экс-вратарь «Трактора» Зак Фукале подписал контракт с минским «Динамо»
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Бывший вратарь «Трактора» Зак Фукале подписал контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает хоккейное агентство Gold Star Hockey. Соглашение рассчитано на два сезона.

Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2.25. «Трактор» завершил сезон поражением в финальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» в пяти матчах.

Ранее Зак Фукале попрощался с болельщиками «Трактора». Канадский голкипер опубликовал пост на английском языке в соцсети с благодарностью партнёрам по команде и фанатам челябинского клуба.

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