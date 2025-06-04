Максим Сушинский поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли — 2025

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли. Напомним, в решающей серии плей-офф НХЛ встретятся «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз».

«Прошлогодние финалисты. Интересно будет ещё раз посмотреть. В прошлом году всё на седьмой игре закончилось. Хотелось бы, что в этом сезоне так же было. Конечно, если по командам брать, «Флорида» посильнее. Но атака «Эдмонтона» тоже очень хорошая. Поэтому будем смотреть», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Ранее североамериканский портал The Athletic провёл опрос тренеров и руководителей клубов НХЛ относительно победителя финальной пары Кубка Стэнли.