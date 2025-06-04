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«Условия будут совсем иными, нежели в Нижнем Новгороде». Майоров — о Ларионове в СКА

«Условия будут совсем иными, нежели в Нижнем Новгороде». Майоров — о Ларионове в СКА
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Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров оценил назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА. Ранее специалист работал в нижегородском «Торпедо».

«Ларионов с некоторых пор находится, так сказать, в тренерской орбите. Это такие специалисты, которые даже в случае увольнения остаются востребованными. С моей точки зрения решение нормальное. У тренера есть свои взгляды, руководство клуба, очевидно, его концепция устраивает. Что здесь спорить? Не имею никаких отрицательных эмоций по этому поводу. Желаю Ларионову успехов. Условия будут совсем иными, нежели в Нижнем Новгороде, и с учётом этих условий будут поставлены соответствующие задачи», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

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