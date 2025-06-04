«Честно говоря, я плакал». Хайман — о звонке игроков «Эдмонтона» после выхода в финал

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман рассказал о своих чувствах после того, как команда вышла в финал Кубка Стэнли, одолев «Даллас Старз» (4-1). Напомним, форвард получил травму в четвёртой игре серии с «Даллас Старз» и пятую встречу противостояния смотрел дома.

«Это было на следующий день после операции — я сидел на диване с женой и тёщей и просто смотрел. Потом партнёры по команде позвонили мне по FaceTime. Это застало меня врасплох. Честно говоря, я плакал. Это было очень эмоционально — чувствовать себя частью команды, и для них сделать это в тот момент — это много значило», — приводит слова Хаймана The Hockey News.