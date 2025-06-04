Стал известен тренерский штаб ХК «Сочи» на сезон-2025/2026

Пресс-служба ХК «Сочи» представила тренерский штаб команды на сезон-2025/2026. Главным тренером является Вячеслав Козлов.

«Ассистенты главного тренера – Евгений Шалдыбин, Юрий Добрышкин, Андрей Царёв и Павел Смирнов – продлили контракты и продолжат работу на черноморском побережье», — сказано в сообщении команды.

Фото: ХК «Сочи»

В прошедшем регулярном сезоне сочинский клуб занял последнее место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее стало известно, что «Трактор» и «Сочи» произвели обмен хоккеистами, по итогам которого в Челябинск отправился нападающий Андрей Никонов, а в обратном направлении проследовал защитник Илья Николаев.