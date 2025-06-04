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«Меня удивили его успехи в «Тракторе». Рыбин — о работе Бенуа Гру в челябинском клубе

«Меня удивили его успехи в «Тракторе». Рыбин — о работе Бенуа Гру в челябинском клубе
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Бывший игрок КХЛ Максим Рыбин прокомментировал работу главного тренера «Трактора» Бенуа Гру в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Меня удивили успехи Гру в «Тракторе». Откуда я мог знать, что он выведет «Трактор» в финал? Я понимал, что случится один из двух раскладов – либо он доведёт команду до финала, либо выступит с ней совсем уж неудачно. Случилось первое, так что он молодец, который принёс Челябинску много положительных эмоций», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1). В финальной серии Кубка Гагарина подопечные Бенуа Гру проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.

Ранее в «Тракторе» официально объявили об уходе нападающего Владимира Ткачёва из клуба.

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