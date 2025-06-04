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Конюшков — о прошедшем сезоне для «Торпедо»: в раздевалке было неспокойно

Конюшков — о прошедшем сезоне для «Торпедо»: в раздевалке было неспокойно
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков высказался об итогах сезона для нижегородского клуба.

— Да, сезон был тяжёлый. Много поражений. Спасибо семье за поддержку — это важно. Переживаешь, когда много проигрываешь. Когда у команды турбулентность, у тебя тоже всё нестабильно. Хочешь исправить, иногда делаешь необдуманные вещи — и это ведёт к ошибкам. Но это важный опыт для меня как для молодого игрока.

— В раздевалке было неспокойно из-за нестабильных результатов?
— Конечно. Всё равно ты выходишь в город, в хоккейный город — все спрашивают: «Что не так? Что нужно подкорректировать?» А ты иногда сам не можешь ответить, что происходит, — цитирует Конюшкова «ВсеПроСпорт».

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