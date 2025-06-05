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Инсайдер НХЛ допустил активность «Вашингтона» на рынке из-за возможного ухода Овечкина

Инсайдер НХЛ допустил активность «Вашингтона» на рынке из-за возможного ухода Овечкина
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Хоккейный инсайдер Крис Джонстон считает, что «Вашингтон Кэпиталз» будут активны на рынке обменов из-за того, что российский нападающий Александр Овечкин может провести свой последний сезон за столичный клуб.

«Скорее всего, это последний шанс для Ови, и это определённо повлияет на их летние решения. Я думаю, они будут действовать агрессивно и попытаются провести выгодные сделки на рынке обменов. Они уже показали, что готовы мыслить нестандартно и проводить сделки. Я думаю, они снова могут активно участвовать в рынке обменов», — приводит слова Джонстона Russian Machine Never Breaks со ссылкой на подкаст The Chris Johnston Show.

Драфт НХЛ 2025 года стартует 27 июня, а рынок свободных агентов откроется 1 июля.

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