Кучеров обратился к партнёрам по команде после вручения награды «Тед Линдсей Эворд»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обратился к партнёрам по команде после того, как стал обладателем «Тед Линдсей Эворд». Этот приз вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ. Кучеров во второй раз в карьере выиграл этот трофей.

«Без вас, ребята, у меня бы этого не было, так что большое спасибо всем вам. Это действительно много для меня значит», — приводит слова Кучерова Yahoo Sports.

Ранее сообщалось, что Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.