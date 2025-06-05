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Кучеров обратился к партнёрам по команде после вручения награды «Тед Линдсей Эворд»

Кучеров обратился к партнёрам по команде после вручения награды «Тед Линдсей Эворд»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обратился к партнёрам по команде после того, как стал обладателем «Тед Линдсей Эворд». Этот приз вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ. Кучеров во второй раз в карьере выиграл этот трофей.

«Без вас, ребята, у меня бы этого не было, так что большое спасибо всем вам. Это действительно много для меня значит», — приводит слова Кучерова Yahoo Sports.

Ранее сообщалось, что Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.

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