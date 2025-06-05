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Бобровский пропустил гол через 66 секунд после начала первого матча финала Кубка Стэнли

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Эдмонтон» забросил шайбу на второй минуте. Гол на своё счёт записал Леон Драйзайтль. Хозяевам понадобилось для этого 66 секунд. Отметим, ворота «Флориды» защищает российский голкипер Сергей Бобровский.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Флорида» в серии обыграла «Каролину Харрикейнз», а «Эдмонтон» прошёл «Даллас Старз».

Отметим, «Флорида» и «Эдмонтон» второй сезон подряд встречаются в финале Кубка Стэнли. В прошлом сезоне победу в серии одержала «Флорида».