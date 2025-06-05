Леон Драйзайтль установил статистический рекорд «Эдмонтона» в Кубке Стэнли всех времён

Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, отметившийся голом в первом периоде финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флорида Пантерз», установил рекорд Кубка Стэнли в рамках франшизы «Ойлерз».

Как сообщает Sportsnet Stats, шайба Драйзайтля стала 14-м первым голом в матче в своей карьере в плей-офф НХЛ. Нет ни одного игрока в истории франшизы с подобными показателями.

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Флориды». Встреча проходит в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс».

Лучший бомбардир минувшей регулярки Драйзайтль в текущем розыгрыше Кубка Стэнли отметился восемью голами и 18 результативными передачами в 17 встречах.

Материалы по теме Видео Бобровский пропустил гол через 66 секунд после начала первого матча финала Кубка Стэнли

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: