Леон Драйзайтль установил статистический рекорд «Эдмонтона» в Кубке Стэнли всех времён
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Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, отметившийся голом в первом периоде финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флорида Пантерз», установил рекорд Кубка Стэнли в рамках франшизы «Ойлерз».
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06 1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49 1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)
Как сообщает Sportsnet Stats, шайба Драйзайтля стала 14-м первым голом в матче в своей карьере в плей-офф НХЛ. Нет ни одного игрока в истории франшизы с подобными показателями.
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Флориды». Встреча проходит в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс».
Лучший бомбардир минувшей регулярки Драйзайтль в текущем розыгрыше Кубка Стэнли отметился восемью голами и 18 результативными передачами в 17 встречах.
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