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В первом периоде финала КС «Эдмонтон» — «Флорида» произошло три удаления за 24 секунды

В первом периоде финала КС «Эдмонтон» — «Флорида» произошло три удаления за 24 секунды
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В эти минуты в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» проходит первый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. В середине первого периода произошло три удаления. На 13-й минуте встречи (12:40) финский форвард «Флориды» Антон Лунделль
получил две минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой. Через шесть секунд канадский нападающий хозяев Кори Перри удалился за подножку, уравняв составы. Не успели команды сыграть 4 на 4 и 20 секунд, как на 13:04 канадский защитник «пантер» Аарон Экблад получил две минуты за задержку соперника.

Ни одна из команд не смогла отличиться голом во время игры в неравных составах в середине первой 20-минутки.

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