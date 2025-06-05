40-летний Кори Перри вышел на чистое шестое место по числу матчей в Кубке Стэнли

40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри обошёл по количеству сыгранных за карьеру матчей в Кубке Стэнли занимающего шестое место по этому показателю в истории лиги Ги Карбонно (231 матч). Первая игра финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), стала для Перри 232-й в плей-офф.
Больше в Кубке Стэнли сыграли только Крис Челиос (266 матчей), Никлас Лидстрём (263 матча), Марк Мессье (236), Клод Лемьё (234) и Скотт Стивенс (233). Отметим, по итогам финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Кори Перри имеет возможность уже в этом сезоне войти в тройку лучших в истории НХЛ по этому показателю, от которой сейчас его отделяет четыре матча.
На момент написания новости идёт второй период. Счёт 2:1 в пользу гостей.
Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ:
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