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40-летний Кори Перри вышел на чистое шестое место по числу матчей в Кубке Стэнли

40-летний Кори Перри вышел на чистое шестое место по числу матчей в Кубке Стэнли
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40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри обошёл по количеству сыгранных за карьеру матчей в Кубке Стэнли занимающего шестое место по этому показателю в истории лиги Ги Карбонно (231 матч). Первая игра финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), стала для Перри 232-й в плей-офф.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33    

Больше в Кубке Стэнли сыграли только Крис Челиос (266 матчей), Никлас Лидстрём (263 матча), Марк Мессье (236), Клод Лемьё (234) и Скотт Стивенс (233). Отметим, по итогам финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Кори Перри имеет возможность уже в этом сезоне войти в тройку лучших в истории НХЛ по этому показателю, от которой сейчас его отделяет четыре матча.

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 2:1 в пользу гостей.

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