Драйзайтль забил самый быстрый гол в начале серии финала Кубка Стэнли с 1976 года

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:3 в пользу гостей. В составе «Эдмонтона» быстрый гол забил Леон Драйзайтль, которому понадобилось 66 секунд. Этот гол стал самым быстрым в начале серии финала Кубка Стэнли с 1976 года, когда Реджи Лич из «Филадельфии Флайерз» отличился на 21-й секунде, сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X.

В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Флорида» в серии обыграла «Каролину Харрикейнз», а «Эдмонтон» прошёл «Даллас Старз».

Отметим, «Флорида» и «Эдмонтон» второй сезон подряд встречаются в финале Кубка Стэнли. В прошлом сезоне победу в серии одержала «Флорида».