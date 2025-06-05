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Драйзайтль забил самый быстрый гол в начале серии финала Кубка Стэнли с 1976 года

Драйзайтль забил самый быстрый гол в начале серии финала Кубка Стэнли с 1976 года
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:3 в пользу гостей. В составе «Эдмонтона» быстрый гол забил Леон Драйзайтль, которому понадобилось 66 секунд. Этот гол стал самым быстрым в начале серии финала Кубка Стэнли с 1976 года, когда Реджи Лич из «Филадельфии Флайерз» отличился на 21-й секунде, сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X.

В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Флорида» в серии обыграла «Каролину Харрикейнз», а «Эдмонтон» прошёл «Даллас Старз».

Отметим, «Флорида» и «Эдмонтон» второй сезон подряд встречаются в финале Кубка Стэнли. В прошлом сезоне победу в серии одержала «Флорида».

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