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Сэм Беннетт установил рекорд «Флориды» в Кубке Стэнли всех времён

Сэм Беннетт установил рекорд «Флориды» в Кубке Стэнли всех времён
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, отличившийся дублем в первом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», установил рекорд Кубка Стэнли в рамках франшизы «Пантерз». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33    

Дубль Беннетта стал для канадца 11-й и 12-й шайбой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, Сэм установил лучший клубный результат по числу голов в рамках одного сезона розыгрыша плей-офф НХЛ. Ранее рекорд «Пантерз» по голам в одном плей-офф НХЛ принадлежал Мэттью Ткачуку (11 голов в 2023 году) и Картеру Вераге (11 — в 2024-м).

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Флориды». Встреча проходит в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс».

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