Сэм Беннетт установил рекорд «Флориды» в Кубке Стэнли всех времён

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, отличившийся дублем в первом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», установил рекорд Кубка Стэнли в рамках франшизы «Пантерз». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Дубль Беннетта стал для канадца 11-й и 12-й шайбой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, Сэм установил лучший клубный результат по числу голов в рамках одного сезона розыгрыша плей-офф НХЛ. Ранее рекорд «Пантерз» по голам в одном плей-офф НХЛ принадлежал Мэттью Ткачуку (11 голов в 2023 году) и Картеру Вераге (11 — в 2024-м).

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Флориды». Встреча проходит в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс».

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Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли: