23-летний Василий Подколзин набрал первое очко в карьере в финалах Кубка Стэнли

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин набрал первое в профессиональной карьере очко в финальных сериях розыгрыша Кубка Стэнли. 23-летний россиянин отметился результативной передачей на шайбу шведского форварда Виктора Арвидссона во втором периоде первого матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 3:2 в пользу гостей. Отметим, этот матч является дебютным для Подколзина в финалах плей-офф НХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с голевой передачей россиянина в этой встрече.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, всего в текущем сезоне Кубка Стэнли Подколзин отметился одним голом и шестью результативными передачами в 17 матчах за канадский клуб.
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