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23-летний Василий Подколзин набрал первое очко в карьере в финалах Кубка Стэнли

23-летний Василий Подколзин набрал первое очко в карьере в финалах Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин набрал первое в профессиональной карьере очко в финальных сериях розыгрыша Кубка Стэнли. 23-летний россиянин отметился результативной передачей на шайбу шведского форварда Виктора Арвидссона во втором периоде первого матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 3:2 в пользу гостей. Отметим, этот матч является дебютным для Подколзина в финалах плей-офф НХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с голевой передачей россиянина в этой встрече.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, всего в текущем сезоне Кубка Стэнли Подколзин отметился одним голом и шестью результативными передачами в 17 матчах за канадский клуб.

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