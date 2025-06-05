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Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского среди россиян в Кубке Стэнли

Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского среди россиян в Кубке Стэнли
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:3 в пользу гостей. В матче принимает участие российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, для которого это 112-я игра в плей-офф НХЛ за карьеру.

Таким образом, он сократил отставание от соотечественника Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 120 встреч в розыгрыше Кубка Стэнли. Василевский по-прежнему удерживает рекорд по числу матчей в плей-офф среди российских вратарей.

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