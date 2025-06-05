Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского среди россиян в Кубке Стэнли

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:3 в пользу гостей. В матче принимает участие российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, для которого это 112-я игра в плей-офф НХЛ за карьеру.

Таким образом, он сократил отставание от соотечественника Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 120 встреч в розыгрыше Кубка Стэнли. Василевский по-прежнему удерживает рекорд по числу матчей в плей-офф среди российских вратарей.