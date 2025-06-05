Беннетт превзошёл результат Овечкина и повторил рекорд Шайфли в плей-офф НХЛ

В первом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.

В составе гостей дублем отметился нападающий Сэм Беннетт, для которого второй гол в матче стал 12-м в нынешнем плей-офф. При этом 11 из 12 шайб канадский форвард забросил в гостевых матчах, что отныне является повторением рекорда НХЛ по голам на выезде в одном плей-офф. Сегодня Сэм повторил рекорд НХЛ по этому показателю, который семь лет назад установил форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли (11).

Следом с 10 точными бросками располагаются трое хоккеистов — Джо Маллен (1989), капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (2009) и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (2018).