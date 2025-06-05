Беннетт превзошёл результат Овечкина и повторил рекорд Шайфли в плей-офф НХЛ
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В первом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06 1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49 1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp) 1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00 2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17 3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33
В составе гостей дублем отметился нападающий Сэм Беннетт, для которого второй гол в матче стал 12-м в нынешнем плей-офф. При этом 11 из 12 шайб канадский форвард забросил в гостевых матчах, что отныне является повторением рекорда НХЛ по голам на выезде в одном плей-офф. Сегодня Сэм повторил рекорд НХЛ по этому показателю, который семь лет назад установил форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли (11).
Следом с 10 точными бросками располагаются трое хоккеистов — Джо Маллен (1989), капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (2009) и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (2018).
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