Маршан сравнялся с Малкиным, Палатом и Перри по голам в финалах Кубка Стэнли

В первом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Брэд Маршан, для которого этот гол стал восьмым за карьеру в финалах Кубка Стэнли. Канадский форвард вышел на первое место по этому показателю среди действующих игроков лиги, куда в том числе входит и один российский хоккеист.

Сегодня форвард «Флориды» сравнялся с нападающим «Эдмонтона» Кори Перри, выступающим сейчас за «Нью-Джерси Дэвилз» чешским форвардом Ондржеем Палатом, а также нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным. У каждого из этой группы игроков по восемь точных бросков в матчах решающих серий плей-офф НХЛ.