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Маршан сравнялся с Малкиным, Палатом и Перри по голам в финалах Кубка Стэнли

Маршан сравнялся с Малкиным, Палатом и Перри по голам в финалах Кубка Стэнли
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В первом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33    

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Брэд Маршан, для которого этот гол стал восьмым за карьеру в финалах Кубка Стэнли. Канадский форвард вышел на первое место по этому показателю среди действующих игроков лиги, куда в том числе входит и один российский хоккеист.

Сегодня форвард «Флориды» сравнялся с нападающим «Эдмонтона» Кори Перри, выступающим сейчас за «Нью-Джерси Дэвилз» чешским форвардом Ондржеем Палатом, а также нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным. У каждого из этой группы игроков по восемь точных бросков в матчах решающих серий плей-офф НХЛ.

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