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Драйзайтль забил Бобровскому самый быстрый гол в матчах финалов Кубка Стэнли в XXI веке

Драйзайтль забил Бобровскому самый быстрый гол в матчах финалов Кубка Стэнли в XXI веке
Леон Драйзайтль
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В первом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33    

«Эдмонтон» открыл счёт в этом матче уже на второй минуте. Гол на свой счёт записал Леон Драйзайтль. Хозяевам понадобилось для этого 66 секунд. Отметим, ворота «Флориды» защищает российский голкипер Сергей Бобровский.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, немецкий форвард сегодня забил самый быстрый гол в матчах финалов Кубка Стэнли в XXI веке. При этом в целом за всю историю решающих серий плей-офф североамериканской лиги было зафиксировано лишь пять более быстрых голов с момента стартового вбрасывания в матче.

В 1951 году Сид Смит отличился на 15-й секунде (рекорд НХЛ), в 1976-м — Реджи Лич поразил ворота на 21-й секунде, а топ-3 замыкает Пит Мартин с голом на 35-й секунде в 1973 году. В пятёрку самых быстрых голов с момента начала матча в финалах плей-офф НХЛ также входят Анри Ришар (0:36, 1959) и Дик Дафф (0:49, 1963). Следом же расположился Драйзайтль (1:06, 2025).

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