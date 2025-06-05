Драйзайтль забил Бобровскому самый быстрый гол в матчах финалов Кубка Стэнли в XXI веке

В первом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.
«Эдмонтон» открыл счёт в этом матче уже на второй минуте. Гол на свой счёт записал Леон Драйзайтль. Хозяевам понадобилось для этого 66 секунд. Отметим, ворота «Флориды» защищает российский голкипер Сергей Бобровский.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, немецкий форвард сегодня забил самый быстрый гол в матчах финалов Кубка Стэнли в XXI веке. При этом в целом за всю историю решающих серий плей-офф североамериканской лиги было зафиксировано лишь пять более быстрых голов с момента стартового вбрасывания в матче.
В 1951 году Сид Смит отличился на 15-й секунде (рекорд НХЛ), в 1976-м — Реджи Лич поразил ворота на 21-й секунде, а топ-3 замыкает Пит Мартин с голом на 35-й секунде в 1973 году. В пятёрку самых быстрых голов с момента начала матча в финалах плей-офф НХЛ также входят Анри Ришар (0:36, 1959) и Дик Дафф (0:49, 1963). Следом же расположился Драйзайтль (1:06, 2025).
- 5 июня 2025
-
06:00
-
05:55
-
05:50
-
05:40
-
05:30
-
04:55
-
04:49
-
04:39
-
04:30
-
04:26
-
04:12
-
03:58
-
03:35
-
02:51
-
02:17
- 4 июня 2025
-
23:50
-
23:35
-
23:14
-
22:55
-
22:43
-
22:18
-
22:00
-
21:45
-
21:26
-
21:08
-
20:51
-
20:36
-
20:18
-
20:01
-
19:40
-
19:25
-
19:07
-
18:51
-
18:29
-
18:09