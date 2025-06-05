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«Адмирал» объявил об уходе специалиста из тренерского штаба Леонида Тамбиева

«Адмирал» объявил об уходе специалиста из тренерского штаба Леонида Тамбиева
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Клуб Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» в официальном телеграм-канале объявил об уходе специалиста из тренерского штаба Леонида Тамбиева. Дальневосточный клуб сегодня покинул тренер Ильнур Гизатуллин.

«В тренерском штабе «моряков» Ильнур Альфридович проработал три сезона, в которых команда дважды выходила в плей-офф и добилась лучшего результата за свою историю. Благодарим за честный труд и желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере», — сказано в официальном сообщении приморского клуба.

Ранее в прессе сообщалось, что Гизатуллин должен войти в тренерский штаб Алексея Кудашова в московском «Динамо». В этом качестве специалист должен заменить Вячеслава Козлова, который на этой неделе возглавил ХК «Сочи».

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