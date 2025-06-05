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«Эдмонтон» с победы стартовал в финале Кубка Стэнли с «Флоридой», отыгравшись с 1:3

В ночь с 4 на 5 июня мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубом Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и коллективом Востока «Флоридой Пантерз». Хозяева одержали победу с результатом 4:3 по итогам затяжного овертайма и вышли вперёд в серии (1-0).

В составе победителей голами отличились Леон Драйзайтль (дубль), Виктор Арвидссон и Маттиас Экхольм. На счету звезды канадской команды Коннора Макдэвида две голевые передачи. Россиянин Василий Подколзин также отметился ассистом в своём дебютном финале Кубка Стэнли.

У гостей дубль оформил Сэм Беннетт, ещё одна шайба в активе Брэда Маршана. Дубль из голевых передач оформил канадец Картер Вераге. Российский защитник Дмитрий Куликов очков не набрал. Голкипер Сергей Бобровский совершил 42 спасения.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Вторая игра серии пройдёт также в Эдмонтоне 7 июня. Начало запланировано на 3:00 мск.

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