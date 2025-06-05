Дэйли: на данный момент НХЛ не ожидает участия сборной России в Олимпийских играх — 2026

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможность участия сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.

«На данный момент мы не ожидаем участия в Играх сборной России», — приводит слова Дэйли журналист Люк Фокс.

Напомним, что зимняя Олимпиада – 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. И ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.