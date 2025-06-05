Брэд Маршан повторил показатель Мартена Сан-Луи в плей-офф НХЛ 11-летней давности

В первом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». После завершения третьего периода счёт равный — 3:3.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Брэд Маршан, для которого это результативное действие стало 15-в нынешнем плей-офф. Проводящий свой 18-й матч в текущем плей-офф НХЛ 37-летний Маршан стал самым возрастным игроком за последние 11 лет, сумевшим добраться до отметки в 15 очков в ходе розыгрыша Кубка Стэнли.

Напомним, что в 2014 году в этой возрастной категории подобным результатом смог отметиться выступавший в то время за «Нью-Йорк Рейнджерс» канадский форвард Мартен Сан-Луи.