Бобровский догнал двух легенд НХЛ среди вратарей по матчам в розыгрышах Кубка Стэнли

В первом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе первого овертайма счёт равный — 3:3.
В матче принимает участие российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, для которого это 112-я игра в плей-офф НХЛ за карьеру.
Благодаря сегодняшнему появлению в воротах российский голкипер переместился на 16-ю позицию в истории североамериканской лиги по матчам в плей-офф среди вратарей. Сегодня Бобровский повторил показатели Кена Драйдена и Жака Планта. Ближайшей целью для Сергея теперь является показатель Гленна Холла (115).
Рекорд по проведённым матчам в плей-офф НХЛ среди вратарей принадлежит Патрику Руа (247), в топ-3 также входят Мартин Бродо (205) и Марк-Андре Флёри (170). Пятёрку лучших дополняют Эд Бельфор (161) и Грант Фюр (150).
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