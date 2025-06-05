Бобровский догнал двух легенд НХЛ среди вратарей по матчам в розыгрышах Кубка Стэнли

В первом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе первого овертайма счёт равный — 3:3.

В матче принимает участие российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, для которого это 112-я игра в плей-офф НХЛ за карьеру.

Благодаря сегодняшнему появлению в воротах российский голкипер переместился на 16-ю позицию в истории североамериканской лиги по матчам в плей-офф среди вратарей. Сегодня Бобровский повторил показатели Кена Драйдена и Жака Планта. Ближайшей целью для Сергея теперь является показатель Гленна Холла (115).

Рекорд по проведённым матчам в плей-офф НХЛ среди вратарей принадлежит Патрику Руа (247), в топ-3 также входят Мартин Бродо (205) и Марк-Андре Флёри (170). Пятёрку лучших дополняют Эд Бельфор (161) и Грант Фюр (150).