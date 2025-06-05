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Бобровский догнал двух легенд НХЛ среди вратарей по матчам в розыгрышах Кубка Стэнли

Бобровский догнал двух легенд НХЛ среди вратарей по матчам в розыгрышах Кубка Стэнли
Сергей Бобровский
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В первом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе первого овертайма счёт равный — 3:3.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)    

В матче принимает участие российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, для которого это 112-я игра в плей-офф НХЛ за карьеру.

Благодаря сегодняшнему появлению в воротах российский голкипер переместился на 16-ю позицию в истории североамериканской лиги по матчам в плей-офф среди вратарей. Сегодня Бобровский повторил показатели Кена Драйдена и Жака Планта. Ближайшей целью для Сергея теперь является показатель Гленна Холла (115).

Рекорд по проведённым матчам в плей-офф НХЛ среди вратарей принадлежит Патрику Руа (247), в топ-3 также входят Мартин Бродо (205) и Марк-Андре Флёри (170). Пятёрку лучших дополняют Эд Бельфор (161) и Грант Фюр (150).

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