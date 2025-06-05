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Сергей Бобровский повторил достижение Андрея Василевского в финалах КС последних 10 лет

Сергей Бобровский повторил достижение Андрея Василевского в финалах КС последних 10 лет
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский повторил достижение, покорявшееся ранее лишь двоим голкиперам в плей-офф Национальной хоккейной лиги за последнее десятилетие. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)    

По данным источника, Бобровский совершил 42 спасения в первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ). Таким образом, Бобровский третьим сумел сделать 42 и более спасения в матчах решающей серии плей-офф НХЛ за последние 10 лет. Ранее 42 сейва совершил голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский во втором матче финала с «Монреаль Канадиенс» (3:1) в 2021 году. С 2015 года больше всего спасений за матч совершил экс-вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс в пятом матче решающей серии с «Питтсбург Пингвинз» (4:2). Тогда канадец сделал 44 сейва.

Счёт в серии на данный момент 1-0 в пользу «Эдмонтона». Вторая игра серии пройдёт также в Канаде 7 июня.

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