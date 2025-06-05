Сергей Бобровский повторил достижение Андрея Василевского в финалах КС последних 10 лет

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский повторил достижение, покорявшееся ранее лишь двоим голкиперам в плей-офф Национальной хоккейной лиги за последнее десятилетие. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По данным источника, Бобровский совершил 42 спасения в первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ). Таким образом, Бобровский третьим сумел сделать 42 и более спасения в матчах решающей серии плей-офф НХЛ за последние 10 лет. Ранее 42 сейва совершил голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский во втором матче финала с «Монреаль Канадиенс» (3:1) в 2021 году. С 2015 года больше всего спасений за матч совершил экс-вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс в пятом матче решающей серии с «Питтсбург Пингвинз» (4:2). Тогда канадец сделал 44 сейва.

Счёт в серии на данный момент 1-0 в пользу «Эдмонтона». Вторая игра серии пройдёт также в Канаде 7 июня.

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: