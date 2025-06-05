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Перри вышел на чистое третье место по сыгранным матчам в плей-офф НХЛ с овертаймами

Перри вышел на чистое третье место по сыгранным матчам в плей-офф НХЛ с овертаймами
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В ночь с 4 на 5 июня мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубом Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и коллективом Востока «Флоридой Пантерз». Хозяева одержали победу с результатом 4:3 по итогам затяжного овертайма и вышли вперёд в серии (1-0).

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)    

В этом матче принял участие нападающий «Эдмонтона» Кори Перри. Канадский форвард в 53-й раз в своей карьере провёл кубковый матч, который ушёл в овертайм. Благодаря этому 40-летний Перри вышел на чистое третье место среди полевых игроков по сыгранным матчам в плей-офф НХЛ с овертаймами, превзойдя показатель Здено Хары (52).

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Майку Кину (61), второе место занимает Крис Челиос (57). Стоит заметить, что среди перечисленных хоккеистов только Перри продолжает свою карьеру.

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