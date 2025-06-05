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Драйзайтль забил Бобровскому в овертайме и повторил рекорд плей-офф НХЛ

Драйзайтль забил Бобровскому в овертайме и повторил рекорд плей-офф НХЛ
Леон Драйзайтль
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В ночь с 4 на 5 июня мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубом Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и коллективом Востока «Флоридой Пантерз». Хозяева одержали победу с результатом 4:3 по итогам затяжного овертайма и вышли вперёд в серии (1-0).

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)    

В составе победителей дублем отметился нападающий Леон Драйзайтль. Немецкий форвард сначала открыл счёт в этом матче, а затем он стал автором решающей шайбы, сумев отличиться ещё и в овертайме, снова поразив ворота Сергея Бобровского.

Для Драйзайтля второй гол в матче стал третьим в овертаймах в нынешнем плей-офф, благодаря чему он повторил рекордов Кубков Стэнли по заброшенным шайбам в дополнительное время в ходе одного розыгрыша. Примечательно, что Леон повторил рекорд, который принадлежал двум другим участникам нынешнего финала плей-офф.

В 2017 году трижды забивал в овертаймах матчей плей-офф выступающий ныне за «Эдмонтон» Кори Перри, а спустя шесть лет столько же раз в дополнительное время отличился форвард «Флориды» Мэттью Ткачук. Также в 1939 году подобным достижением отметился Мел Хилл, а в 1951-м — Морис Ришар.

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