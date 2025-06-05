Драйзайтль забил Бобровскому в овертайме и повторил рекорд плей-офф НХЛ

В ночь с 4 на 5 июня мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубом Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и коллективом Востока «Флоридой Пантерз». Хозяева одержали победу с результатом 4:3 по итогам затяжного овертайма и вышли вперёд в серии (1-0).

В составе победителей дублем отметился нападающий Леон Драйзайтль. Немецкий форвард сначала открыл счёт в этом матче, а затем он стал автором решающей шайбы, сумев отличиться ещё и в овертайме, снова поразив ворота Сергея Бобровского.

Для Драйзайтля второй гол в матче стал третьим в овертаймах в нынешнем плей-офф, благодаря чему он повторил рекордов Кубков Стэнли по заброшенным шайбам в дополнительное время в ходе одного розыгрыша. Примечательно, что Леон повторил рекорд, который принадлежал двум другим участникам нынешнего финала плей-офф.

В 2017 году трижды забивал в овертаймах матчей плей-офф выступающий ныне за «Эдмонтон» Кори Перри, а спустя шесть лет столько же раз в дополнительное время отличился форвард «Флориды» Мэттью Ткачук. Также в 1939 году подобным достижением отметился Мел Хилл, а в 1951-м — Морис Ришар.