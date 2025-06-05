Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леон Драйзайтль вошёл в историю НХЛ, реализовав удаление в овертайме матча с «Флоридой»

Леон Драйзайтль вошёл в историю НХЛ, реализовав удаление в овертайме матча с «Флоридой»
Леон Драйзайтль
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 июня мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубом Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и коллективом Востока «Флоридой Пантерз». Хозяева одержали победу с результатом 4:3 по итогам затяжного овертайма и вышли вперёд в серии (1-0).

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)    

Победу «Эдмонтону» принёс оформивший дубль Леон Драйзайтль. Решающую шайбу немецкий форвард забросил на последней минуте первого овертайма, использовав удаление. Примечательно, что Леон стал всего четвёртым игроком с 1934 года, кому удалось реализовать большинство в овертайме в финале Кубка Стэнли.

В 1980 году в первой игре финала Кубка Стэнли подобным образом отличился Денис Потвен. В 2008 году в овертайме пятой игре финала большинство реализовал Петр Сикора, а спустя 12 лет к ним присоединился Кевин Шаттенкирк (четвёртая игра финала). Сегодня в эту компанию вошёл и Драйзайтль.

Материалы по теме
Чумовая развязка! Бобровский тащил как мог, но «Эдмонтон» сделал крутой камбэк
Видео
Чумовая развязка! Бобровский тащил как мог, но «Эдмонтон» сделал крутой камбэк
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android