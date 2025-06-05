Леон Драйзайтль вошёл в историю НХЛ, реализовав удаление в овертайме матча с «Флоридой»

В ночь с 4 на 5 июня мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубом Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и коллективом Востока «Флоридой Пантерз». Хозяева одержали победу с результатом 4:3 по итогам затяжного овертайма и вышли вперёд в серии (1-0).
Победу «Эдмонтону» принёс оформивший дубль Леон Драйзайтль. Решающую шайбу немецкий форвард забросил на последней минуте первого овертайма, использовав удаление. Примечательно, что Леон стал всего четвёртым игроком с 1934 года, кому удалось реализовать большинство в овертайме в финале Кубка Стэнли.
В 1980 году в первой игре финала Кубка Стэнли подобным образом отличился Денис Потвен. В 2008 году в овертайме пятой игре финала большинство реализовал Петр Сикора, а спустя 12 лет к ним присоединился Кевин Шаттенкирк (четвёртая игра финала). Сегодня в эту компанию вошёл и Драйзайтль.
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