Коннор Макдэвид — лидер гонки бомбардиров Кубка Стэнли — 2025

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид продолжает возглавлять гонку бомбардиров нынешнего сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги после первого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», который недавно завершился в овертайме победой канадской команды со счётом 4:3.

В этой встрече канадский форвард отметился двумя результативными передачами. Таким образом, Макдэвид набрал 28 (6+22) очка в нынешнем сезоне Кубка Стэнли и продолжил единолично лидировать в бомбардирской гонке. Он на одно очко опержает одноклубника Леона Драйзайтля 27 (9+18) и ушёл в отрыв от идущего на третьем месте форварда «Даллас Старз» Микко Рантанена, набравшего 22 (9+13) очка.

В регулярном чемпионате на счету Макдэвида было 26 голов и 74 результативные передачи в 67 играх. Он занял шестое место в списке лучших бомбардиров регулярки минувшего сезона.

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