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Коннор Макдэвид — лидер гонки бомбардиров Кубка Стэнли — 2025

Коннор Макдэвид — лидер гонки бомбардиров Кубка Стэнли — 2025
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид продолжает возглавлять гонку бомбардиров нынешнего сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги после первого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», который недавно завершился в овертайме победой канадской команды со счётом 4:3.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)    

В этой встрече канадский форвард отметился двумя результативными передачами. Таким образом, Макдэвид набрал 28 (6+22) очка в нынешнем сезоне Кубка Стэнли и продолжил единолично лидировать в бомбардирской гонке. Он на одно очко опержает одноклубника Леона Драйзайтля 27 (9+18) и ушёл в отрыв от идущего на третьем месте форварда «Даллас Старз» Микко Рантанена, набравшего 22 (9+13) очка.

В регулярном чемпионате на счету Макдэвида было 26 голов и 74 результативные передачи в 67 играх. Он занял шестое место в списке лучших бомбардиров регулярки минувшего сезона.

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