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Драйзайтль стал вторым действующим игроком, кто забил 50 голов до своего 100-го матча в КС

Драйзайтль стал вторым действующим игроком, кто забил 50 голов до своего 100-го матча в КС
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в первой встрече финала Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой Пантерз» записал на свой счёт дубль.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Драйзайтль стал вторым действующим игроком НХЛ, кто забил 50 голов до своей 100-й игры в Кубке Стэнли. Сейчас на счету Леона 91 игра в плей-офф НХЛ. Первым действующим игроком был лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Чтобы забросить 50 шайб, ему понадобилось 89 матчей плей-офф.

На льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубом Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и коллективом Востока «Флоридой Пантерз». Хозяева одержали победу с результатом 4:3 по итогам затяжного овертайма и вышли вперёд в серии (1-0).

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