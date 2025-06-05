«Он бесценен, лучше него просто нет». Капитан «Эдмонтона» Макдэвид — об игре Драйзайтля

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высоко оценил игру своего партнёра Леона Драйзатля по команде после первой игры финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Напомним, немецкий форвард записал на свой счёт дубль с победной шайбой в овертайме.
«Леон бесценен. В нём так много хорошего. Назовите что угодно, и он это сделает. Драйзайтль не получает достаточного признания за свою игру в обороне. Лучше него не найти. Может быть, лучше него никого и нет», — приводит слова Макдэвида журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.
На льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубом Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и коллективом Востока «Флоридой Пантерз». Хозяева одержали победу с результатом 4:3 по итогам затяжного овертайма и вышли вперёд в серии (1-0).
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