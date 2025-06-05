Сергей Бобровский высказался о поражении «Флориды» в первом матче финала Кубка Стэнли
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о поражении в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06 1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49 1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp) 1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00 2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17 3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33 4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)
«Было много хорошего. Мы оставляем это позади и готовимся к следующей игре. Следующий матч будет очень важным», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.
На льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубом Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и коллективом Востока «Флоридой Пантерз». Хозяева одержали победу с результатом 4:3 по итогам затяжного овертайма и вышли вперёд в серии (1-0).
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