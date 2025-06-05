Сергей Бобровский высказался о поражении «Флориды» в первом матче финала Кубка Стэнли

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о поражении в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«Было много хорошего. Мы оставляем это позади и готовимся к следующей игре. Следующий матч будет очень важным», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

На льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубом Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и коллективом Востока «Флоридой Пантерз». Хозяева одержали победу с результатом 4:3 по итогам затяжного овертайма и вышли вперёд в серии (1-0).