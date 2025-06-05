14 из 18 победителей овертайма 1-го матча финальной серии в итоге выигрывали Кубок Стэнли

На льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубом Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и коллективом Востока «Флоридой Пантерз». Хозяева одержали победу с результатом 4:3 по итогам затяжного овертайма и вышли вперёд в серии (1-0).

Как сообщает Sportsnet на своей странице в социальной сети Х, в истории финалов Кубка Стэнли было 18 первых матчей, которые завершились в овертайме. 14 из 18 победителей таких матчей в итоге выигрывали всю серию и брали Кубок Стэнли.

Также отметим, что «Ойлерз» впервые вышли вперёд в серии финала плей-офф НХЛ с тех пор, как в последний раз завоевывали Кубок Стэнли в 1990 году.