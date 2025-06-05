«Трактор» объявил об уходе Зака Фукале, голкипер перешёл в минское «Динамо»

Пресс-служба «Трактора» объявила об уходе вратаря Зака Фукале из клуба.

«Канадский голкипер завершил карьеру в «Тракторе». За два сезона Фукале провёл за чёрно-белых 127 матчей, отражал 92,5% бросков и пропускал в среднем 2,35 шайбы за игру. Вместе с «Трактором» вратарь завоевал бронзу-2024 и серебро-2025. Человек-душа со своей невероятной энергией и харизмой. Спасибо, что разделил с нами эти два невероятных сезона!» — сказано в сообщении челябинского клуба.

Напомним, ранее стало известно, что 30-летний вратарь подписал двухлетний контракт с минским «Динамо». Об этом сообщило хоккейное агентство Gold Star Hockey.