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«Трактор» объявил об уходе Зака Фукале, голкипер перешёл в минское «Динамо»

«Трактор» объявил об уходе Зака Фукале, голкипер перешёл в минское «Динамо»
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Пресс-служба «Трактора» объявила об уходе вратаря Зака Фукале из клуба.

«Канадский голкипер завершил карьеру в «Тракторе». За два сезона Фукале провёл за чёрно-белых 127 матчей, отражал 92,5% бросков и пропускал в среднем 2,35 шайбы за игру. Вместе с «Трактором» вратарь завоевал бронзу-2024 и серебро-2025. Человек-душа со своей невероятной энергией и харизмой. Спасибо, что разделил с нами эти два невероятных сезона!» — сказано в сообщении челябинского клуба.

Напомним, ранее стало известно, что 30-летний вратарь подписал двухлетний контракт с минским «Динамо». Об этом сообщило хоккейное агентство Gold Star Hockey.

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