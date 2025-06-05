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21-летний нападающий пополнил «Сибирь» в результате обмена с «Динамо-Алтай»

21-летний нападающий пополнил «Сибирь» в результате обмена с «Динамо-Алтай»
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Хоккейные клубы «Сибирь» и «Динамо-Алтай» совершили обмен, в результате которого в новосибирский клуб переходит 21-летний нападающий Оскар Булавчук. «Динамо-Алтай» получает денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба сибирской команды.

Оскар – воспитанник омского хоккея. В Молодёжной хоккейной лиге нападающий выступал за «Стальных Лисов» и «Алмаз», провёл в сумме 44 матча, забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.

На счету нападающего 87 матчей в ВХЛ. В сезоне-2023/2024 Оскар выступал за «Рязань-ВДВ», за 30 игр набрал 8 (4+4) очков. Прошлый сезон стал для игрока лучшим – за 57 матчей в составе «Динамо-Алтай» форвард 16 раз поразил ворота соперника и отдал 15 голевых передач.

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