Форвард «Флориды» Маршан: в финале нельзя застревать в прошлом, это всего лишь одна игра

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«Это всего лишь одна игра, в финале нельзя застревать в прошлом. Поэтому мы перегруппируемся, сосредоточимся и подготовимся к следующей встрече», — приводит слова Маршана сайт НХЛ.

На льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубом Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и коллективом Востока «Флоридой Пантерз». Хозяева одержали победу с результатом 4:3 по итогам затяжного овертайма и вышли вперёд в серии (1-0).