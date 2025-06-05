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Форвард «Флориды» Маршан: в финале нельзя застревать в прошлом, это всего лишь одна игра

Форвард «Флориды» Маршан: в финале нельзя застревать в прошлом, это всего лишь одна игра
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«Это всего лишь одна игра, в финале нельзя застревать в прошлом. Поэтому мы перегруппируемся, сосредоточимся и подготовимся к следующей встрече», — приводит слова Маршана сайт НХЛ.

На льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился первый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубом Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и коллективом Востока «Флоридой Пантерз». Хозяева одержали победу с результатом 4:3 по итогам затяжного овертайма и вышли вперёд в серии (1-0).

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)    
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