Тренер Рафаэль Рише остаётся в «Тракторе»

Ассистент главного тренера Рафаэль Рише заключил новое соглашение с «Трактором» до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Рафаэль Рише пополнил состав чёрно-белых в межсезонье-2024 и вошёл в тренерский штаб Бенуа Гру. В сезоне-2024/2025 вместе с «Трактором» канадский специалист стал серебряным призёром Чемпионата КХЛ. Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1). В финальной серии Кубка Гагарина подопечные Бенуа Гру проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.

Ранее пресс-служба «Трактора» объявила об уходе вратаря Зака Фукале из клуба.