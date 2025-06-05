В профсоюзе хоккеистов НХЛ заявили, что российские игроки разочарованы решением по ОИ

Исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш высказался о неучастии российских игроков лиги в Олимпийских играх 2026 года.

«Российские хоккеисты разочарованы, они мало что могут сделать с тем, что происходит на Украине и в России. Они хотят играть против лучших. Мы слышим это постоянно, они хотят играть на турнирах, где представлены лучшие игроки. Мы надеялись, что к этому моменту конфликт будет разрешён. Кажется, он обостряется, а не деэскалируется, так что посмотрим, что будет в дальнейшем», — приводит слова Уолша официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, зимняя Олимпиада – 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.