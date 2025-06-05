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Фетисов: хоккей — самая популярная игра в стране, в нулевые я всё это восстанавливал

Фетисов: хоккей — самая популярная игра в стране, в нулевые я всё это восстанавливал
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что хоккей является самой популярной игрой в России.

«Хоккей — самая популярная игра в стране. Интерес к нему — подтверждение этих слов. КХЛ показала отличный уровень, а на финал МХЛ пришло 11 тысяч зрителей. Причём в Москве, где точно есть чем заняться. Я там был и чувствовал себя самым счастливым человеком. В начале нулевых я всё это восстанавливал, а теперь моя мечта сбылась — на молодёжной лиге полный стадион», — приводит слова Фетисова Sport24.

Ранее Вячеслав Фетисов высказался о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА.

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