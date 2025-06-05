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«Никита — великий игрок, я очень рад за него». Быков — о «Тед Линдсей Эворд» для Кучерова

«Никита — великий игрок, я очень рад за него». Быков — о «Тед Линдсей Эворд» для Кучерова
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о завоевании российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым награды «Тед Линдсей Эворд» — приза самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ.

«Я очень рад за Никиту. Его игра и результаты вызывают гордость за наш хоккей. Кучеров уже давно пользуется огромной популярностью в мире хоккея. Это не секрет. Но тот факт, что он делает по 100 очков за сезон – это талант, который помножен на ежедневную работу над совершенствованием своих качеств. Я считаю Кучерова продолжателем лучших традиций российского хоккея. Почему он набирает столько очков? Чувство голевого момента, чувство гола передаётся с юношеских времён, и те тренеры, которые способствовали развитию этих качеств у Никиты, заслуживают большого уважения. Но я хочу сказать, что одно дело иметь это качество, а другое – им пользоваться и развивать от матча к матчу.

Никита – великий игрок. Я хорошо знаю, как он создаёт гармонию со своими партнёрами на льду и внутри коллектива. Партнёры по команде его любят. Кучеров всегда умел создать им возможность быть решительными и получать массу удовольствий от своих действий на льду. Могу только порадоваться за Никиту, что он получил этот трофей», — цитирует Быкова «Советский спорт».

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