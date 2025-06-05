Рябыкин: уход Рида Буше из «Авангарда» — очень серьёзная потеря и большой риск

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал уход нападающего Рида Буше из «Авангарда». Напомним, форвард перешёл в «Автомобилист».

— «Авангард» расстался со своим многолетним лидером Буше, вокруг которого в частности была выстроена игра в большинстве. На мой взгляд, это очень серьёзная потеря и большой риск при формировании новой линии нападения.

— Почему?

— Посмотрите на трансферный рынок, найти там хорошего игрока и особенно легионера – это проблема. А Буше – проверенный, адаптированный к КХЛ снайпер, который всегда даст определённый результат, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.