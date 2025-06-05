«Ак Барс» заключил односторонние контракты ВХЛ с семью хоккеистами

«Ак Барс» заключил однолетние односторонние контракты ВХЛ с вратарём Булатом Мухамовым, защитниками Всеволодом Альметкиным, Ильёй Филатовым, Раяном Хузихановым, нападающими Эдуардом Габдрахмановым, Иваном Климкиным и Иваном Мехововым. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 встречах.

Ранее «Ак Барс» сделал квалификационные предложения 11 игрокам.