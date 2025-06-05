Минское «Динамо» объявило о заключении двухлетнего контракта с Заком Фукале

Минское «Динамо» официально объявило о заключении двухлетнего контракта с вратарём Заком Фукале. Напомним, ранее «Трактор» объявил об уходе 30-летнего голкипера из клуба.

Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2.25. «Трактор» завершил сезон поражением в финальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» в пяти матчах.

В НХЛ Зак провёл четыре матча за «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2021/2022. Имеет опыт выступления за клубы АХЛ. Зак Фукале на международной арене играл за юниорскую, молодёжную, национальную сборные Канады и с каждой выигрывал золотые медали.