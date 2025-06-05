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«Сибирские Снайперы» представили тренерский штаб на следующий сезон

«Сибирские Снайперы» представили тренерский штаб на следующий сезон
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Клуб МХЛ «Сибирские Снайперы» представил тренерский штаб на следующий сезон.

Главным тренером назначен Эдуард Волков, который уже тренировал «Снайперов» в качестве ассистента главного тренера с 2016 по 2019 годы. Ассистентом главного тренера назначен Дмитрий Яковлев, который является тренером спортивной школы «Сибирь» с 2008 года. Константин Капкайкин назначен на должность видеотренера. С 2006 по 2009 Капкайкин тренировал «Сибирь-2», с 2009 по 2020 год работал тренером вратарей в «Сибири». С 2020 по 2025 работал тренером в ДЮСШ «Сибирь».

Кроме того, в тренерском штабе «Снайперов» остаются Владимир Первушин и Владислав Минигалиев.

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