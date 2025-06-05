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Американский защитник Бобби Нарделла подписал контракт с «Торпедо»

Американский защитник Бобби Нарделла подписал контракт с «Торпедо»
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Американский защитник Бобби Нарделла подписал однолетний контракт с нижегородским «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

29-летний игрок обороны большую часть карьеры провёл в лигах США. В АХЛ на его счету 148 матчей, в которых игрок обороны забросил 17 шайб и отдал 65 результативных передач. В 2023 году с фарм-клубом «Вашингтон Кэпиталз» «Херши» Нарделла стал обладателем Кубка Колдера.

Нарделла в сезоне-2022/2023 также провёл два матча за «Вашингтон», набрал 2 (0+2) очка.

Сезон-2024/2025 Бобби провёл в швейцарском клубе «Рапперсвиль-Йона Лейкерс», где провёл 32 игры и записал на свой счёт 19 (6+13) очков.

Ранее «Торпедо» заключило двухлетний контракт с защитником Антоном Сизовым.

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